ФОТО: По улицам Таллинна везли танки. Куда и зачем?

Как оказалось, танки не были предназначены для съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet", как ранее предполагалось.

На самом деле танки перевозились в Таллиннский порт к британскому военному кораблю HMS Kent, так как там сегодня проходит торжественный прием. HMS Kent находится в Таллинне в связи с учениями Baltic Protector.

Эти танки являются частью бронетехники боевой группы союзников: два танка Challenger, пехотная боевая машина Warrior и самоходно-артиллерийская установка AS90.