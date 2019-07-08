ФОТО: По улицам Таллинна везли танки. Куда и зачем?

Сегодня во второй половине дня по улице Ахтри в Таллинне можно было заметить военные грузовики, перевозившие танки. Колонну сопровождала полиция.
Как оказалось, танки не были предназначены для съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet", как ранее предполагалось.
На самом деле танки перевозились в Таллиннский порт к британскому военному кораблю HMS Kent, так как там сегодня проходит торжественный прием. HMS Kent находится в Таллинне в связи с учениями Baltic Protector.
Эти танки являются частью бронетехники боевой группы союзников: два танка Challenger, пехотная боевая машина Warrior и самоходно-артиллерийская установка AS90.
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