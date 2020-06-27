ФОТО | По улицам Таллинна прошли участники фестиваля ЛГБТ+

Новость огорчила сообщество ЛГБТ+ и поддерживающих его, потому как этого события ждали, в нем принимают участие тысячи людей из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Скандинавии и издалека. Поскольку фестиваль проходит в Эстонии раз в три года, тут его не состоится пять лет.

Хотя в нынешнем году организовать большое мероприятие не представилось возможным, программа начавшейся недели — разнообразная. Например, в день открытия можно было побеседовать с депутатом Европарламента Мариной Кальюранд, после Яанова дня состоится онлайн-занятие йогой, в рамках Дня открытых дверей можно будет ознакомиться с деятельностью Эстонской сети ВИЧ-позитивных, вечером — пойти на праздник, а также будет возможность ознакомиться с историей ЛГБТ+ Таллинна. Также пройдут показы фильмов, концерты и прочее.

Исполнительный директор Ассоциации ЛГБТ Эстонии и одна из организаторов Baltic Pride Кристель Раннаяэре считает, что положение представителей ЛГБТ+ в Эстонии становится все более опасным, поэтому поднимать данную тему — особенно важно. ”События, происходящие в последние годы в Европе и в мире в целом, заставляют нас тревожиться из-за ситуации вокруг представителей ЛГБТ+. К сожалению, в течение последнего года мы заметили, что подобные сценарии доходят и до Эстонии. Стали громче общественные враждебные речи со стороны правительства и организаций, выступающих против прав человека, в отношении ЛГБТ+, вслед за тем — активные шаги по ограничению прав наших людей”, — добавила Раннаяэре.

Политик Марина Кальюранд, за беседой с которой можно было следить онлайн в понедельник вечером в инстаграме Ассоциации ЛГБТ Эстонии, также считает постановку темы очень важной. ”Для меня неприемлемы любая дискриминация и навешивание ярлыков. Это причина, по которой, помимо иных групп поддержки, я присоединилась и к группе поддержки ЛГБТИ Европарламента. За деятельностью Ассоциации ЛГБТИ Эстонии слежу последние пару лет. Я многому научилась, у нас были прекрасные встречи и разговоры. Очень жду встречи 22 июня”, — добавила Кальюранд.