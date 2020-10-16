ФОТО | По Таллинну передвигается новейший финский броневик

Броневик постоял у гостиницы Hilton, оттуда вылезли (по всей видимости) работники посольства Финляндии. Водитель машины был в гражданской одежде.

Речь идет о выпущенном финской компанией Protolab Oy броневике PMPV 6×6, его производство входит в планы по модернизации финских вооруженных сил. В прошлом году финская армия закупила четыре таких машины. Protolab отмечает маневренность и скорость бронеавтомобиля, который подходит, к примеру, для патрулирования и различных перевозок.

Автомобиль имеет баллистическую и противоминную защиту в соответствии со стандартом STANAG 4569.

У еженедельника Eesti Ekspress есть предположение: а не ведутся ли переговоры о закупке таких машин для Сил обороны Эстонии?

Andres Putting





Andres Putting





Andres Putting





Andres Putting