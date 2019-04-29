ФОТО: По распоряжению Хенна Пыллуааса из Рийгикогу убрали флаги ЕС

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас позднее пояснил Delfi, что флаги убрали, поскольку Эстония больше не является председателем Совета ЕС. "Я на прошлой неделе попросил заменить флаги эстонскими флагами, поскольку мы отмечали 100-й день рождения эстонского парламента. К тому же, флаги ЕС принесли в Белый зал в 2017 году, когда Эстония была председателем Совета ЕС", — сказал он.

"Поскольку Эстония больше не является председателем Совета ЕС, я попросил заменить флаги эстонскими", — добавил Пыллуаас. Он не смог сказать, почему флаги ЕС после председательства оставили в Белом зале.

Эстония вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года, это означает, что скоро исполнится 15 лет Эстонии в ЕС. "Разумеется, к соответствующим знаменательным датам и приему высоких гостей мы вернем флаги Евросоюза в Белый зал", — отметил Пыллуаас.

Раньше в зале были флаги ЕС: