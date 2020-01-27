ФОТО | Пляж Пирита усеян мертвой рыбой

"Рыба хоть и маленькая, но в ней весь пляж! Видимо, ее вынесло волнами вместе с водорослями", — пишет читатель.

Cтарейшина Пирита Тынис Лийнат узнал о случившимся от партнеров. "Фирма Haabersti Haldus OÜ, которая обслуживает пляж Пирита, рассказала нам об этом происшествии", — сказал он и добавил, что они пообещали очистить территорию как можно скорее.

По словам Лийната, у управы нет информации, почему рыба выбросилась на берег.

Ихтиолог (специалист по рыбам) Арво Тувикене заявил, что причину, почему погибла рыба, сложно назвать, но обычно все из-за отсутствия кислорода или локального загрязнения. По его словам, теплая погода не при чем.