ФОТО | Пляж Пирита усеян мертвой рыбой

Читатель Delfi прислал фотографии, сделанные в понедельник, 27 января на пляже Пирита в Таллинне. По его словам, весь пляж усеян мертвой мелкой рыбешкой.
"Рыба хоть и маленькая, но в ней весь пляж! Видимо, ее вынесло волнами вместе с водорослями", — пишет читатель.
Cтарейшина Пирита Тынис Лийнат узнал о случившимся от партнеров. "Фирма Haabersti Haldus OÜ, которая обслуживает пляж Пирита, рассказала нам об этом происшествии", — сказал он и добавил, что они пообещали очистить территорию как можно скорее.
По словам Лийната, у управы нет информации, почему рыба выбросилась на берег.
Ихтиолог (специалист по рыбам) Арво Тувикене заявил, что причину, почему погибла рыба, сложно назвать, но обычно все из-за отсутствия кислорода или локального загрязнения. По его словам, теплая погода не при чем.
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