27.01.2020, 13:42

ФОТО | Пляж Пирита усеян мертвой рыбой

 (14)
+ комментарий управы и ихтиолога
EST 2
Galerii: 7 pilti
Pirita rand Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал фотографии, сделанные в понедельник, 27 января на пляже Пирита в Таллинне. По его словам, весь пляж усеян мертвой мелкой рыбешкой.

"Рыба хоть и маленькая, но в ней весь пляж! Видимо, ее вынесло волнами вместе с водорослями", — пишет читатель.

Cтарейшина Пирита Тынис Лийнат узнал о случившимся от партнеров. "Фирма Haabersti Haldus OÜ, которая обслуживает пляж Пирита, рассказала нам об этом происшествии", — сказал он и добавил, что они пообещали очистить территорию как можно скорее.

По словам Лийната, у управы нет информации, почему рыба выбросилась на берег.

Ихтиолог (специалист по рыбам) Арво Тувикене заявил, что причину, почему погибла рыба, сложно назвать, но обычно все из-за отсутствия кислорода или локального загрязнения. По его словам, теплая погода не при чем.

Читайте также: