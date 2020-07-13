13.07.2020, 11:15

ФОТО | Пляска смерти 2020. В Таллинне открылась выставка "эстонского Бэнкси"


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Tallinna Biennaali avaüritus - Edward von Lõngus
Galerii: 37 pilti
Tallinna Biennaali avaüritus - Edward von Lõngus Foto: Priit Simson

Основной выставкой Таллиннской биеннале стала экспозиция Эдварда фон Лынгуса, который творит преимущественно на улицах, рисуя с помощью трафаретов на стенах домов. Его обзорная выставка — первая для Лынгуса — открылась в районе Юлемисте, в последнем старом производственном цехе, сохранившем свой аутентичный вид. Выставка называется ”Собор последнего дня”.

Эдвард фон Лынгус — самый известный эстонский уличный художник, которого называют "эстонским Бэнкси". Он также скрывает свою личность и использует в произведениях отсылки к происходящему в обществе.

В своем творчестве Эдвард фон Лынгус часто затрагивает тему смерти. Тема центральной работы выставки — современные пляски смерти. Картина показывает, как капиталистическая система подталкивает общество к экологическому кризису, проблемам перепотребления и другим видам саморазрушения.

Центральная работа ”Пляска смерти” представляет собой подвешенную к потолку 12-метровую конструкцию из жестяных пластин с различными изображениями, напротив которой расположится длинный ряд зеркал, откуда каждый зритель сможет посмотреть на себя со стороны в заданном контексте.

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На выставке также представлены работы Лынгуса, созданные им с 2007 года и собранные из различных эстонских музеев и частных коллекций.

В сотрудничестве с художником театр Must Kast создаст постановку ”Сто секунд до полуночи”, которую покажут в июле шесть раз в месте проведения выставки.

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