ФОТО | Пирита теэ еле движется: люди массово покидают автобусы и идут пешком

По данным мобильного приложения Waze, сейчас средняя скорость на Пирита теэ 2 километра в час. Также в приложении видно, что на пиритаской дороге произошли две аварии, которые и могли стать причиной пробки.

В полиции сообщили, что им не поступало сообщений об авариях на Пирита теэ, однако они не исключили, что ДТП могло произойти. Если это страховой случай, то полицию на место аварии могут и не вызвать.