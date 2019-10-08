08.10.2019, 08:42

ФОТО | Пирита теэ еле движется: люди массово покидают автобусы и идут пешком

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rus.delfi.ee
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Ummik Pirita teel Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее.

По данным мобильного приложения Waze, сейчас средняя скорость на Пирита теэ 2 километра в час. Также в приложении видно, что на пиритаской дороге произошли две аварии, которые и могли стать причиной пробки.

В полиции сообщили, что им не поступало сообщений об авариях на Пирита теэ, однако они не исключили, что ДТП могло произойти. Если это страховой случай, то полицию на место аварии могут и не вызвать.

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