08.10.2019, 08:42
ФОТО | Пирита теэ еле движется: люди массово покидают автобусы и идут пешком(14)
Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее.
Сегодня утром дорожное движение на Пирите теэ настолько медленное, что многие люди предпочитают выходить из автобусов и идти пешком — так быстрее.
По данным мобильного приложения Waze, сейчас средняя скорость на Пирита теэ 2 километра в час. Также в приложении видно, что на пиритаской дороге произошли две аварии, которые и могли стать причиной пробки.
В полиции сообщили, что им не поступало сообщений об авариях на Пирита теэ, однако они не исключили, что ДТП могло произойти. Если это страховой случай, то полицию на место аварии могут и не вызвать.
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