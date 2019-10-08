ФОТО | Пирита теэ еле движется — люди массово покидают автобусы и идут пешком. Всему виной один неисправный автомобиль

По данным мобильного приложения Waze, сейчас средняя скорость на Пирита теэ 2 километра в час. Также в приложении видно, что на пиритаской дороге произошли две аварии, которые и могли стать причиной пробки.

В полиции сообщили, что им не поступало сообщений об авариях на Пирита теэ, однако они не исключили, что ДТП могло произойти. Если это страховой случай, то полицию на место аварии могут и не вызвать.

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтелмаа сообщил Delfi, что виной затора стал автомобиль, который заглох на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска прямо перед трамваем, в результате чего трамвай заблокировал все остальное движение.

В итоге трамвай удалось двинуть назад, после чего пробка начала продвигаться.