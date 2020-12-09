09.12.2020, 19:16
ФОТО | Пирита и Виймси замело снегом! Только снег — искусственный
Минусовая температура на этой неделе позволила начать делать искусственный снег, поэтому снежный пушки в Пирита и Виймси усердно работают.
Минусовая температура на этой неделе позволила начать делать искусственный снег, поэтому снежный пушки в Пирита и Виймси усердно работают.
В Пирита снег производят четыре снежные пушки. Если продолжится морозная погода, на выходных у Пиритаского спортивного центра можно будет кататься с горки на лыжах и санках.
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