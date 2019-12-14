14.12.2019, 21:25

ФОТО: Первый зимний утренник собрал в амфитеатре Хааберсти сотни детей

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ФОТО: Первый зимний утренник собрал в амфитеатре Хааберсти сотни детей
Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Несмотря на погоду, сегодня в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ собрались сотни детей и их родители, чтобы вместе повеселиться на зимнем детском утреннике. Мероприятия состоялось впервые.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что летние детские утренники в амфитеатре оказались очень популярными и на этот раз было решено предложить семьям возможность вместе провести время и в холодное время года. ”Рад, что несмотря на прохладную погоду в амфитеатре собралось много народу и мы смогли создать для гостей рождественскую атмосферу”, — сказал старейшина.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus


В программе детского утренника были различные веселые и подвижные игры для всей семьи. Под руководством Хооре Хинойоза прошла рождественская дискотека, дети смогли прокатиться на упряжке пони, на праздник пришел Дед Мороз.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus


Детский утренник организовало MTÜ Kakumäe Elu, мероприятие поддержало управа Хааберсти.

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