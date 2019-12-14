ФОТО: Первый зимний утренник собрал в амфитеатре Хааберсти сотни детей

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что летние детские утренники в амфитеатре оказались очень популярными и на этот раз было решено предложить семьям возможность вместе провести время и в холодное время года. ”Рад, что несмотря на прохладную погоду в амфитеатре собралось много народу и мы смогли создать для гостей рождественскую атмосферу”, — сказал старейшина.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



В программе детского утренника были различные веселые и подвижные игры для всей семьи. Под руководством Хооре Хинойоза прошла рождественская дискотека, дети смогли прокатиться на упряжке пони, на праздник пришел Дед Мороз.



Foto: Haabersti linnaosa valitsus



Детский утренник организовало MTÜ Kakumäe Elu, мероприятие поддержало управа Хааберсти.