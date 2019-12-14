ФОТО: Первый зимний утренник собрал в амфитеатре Хааберсти сотни детей

Несмотря на погоду, сегодня в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ собрались сотни детей и их родители, чтобы вместе повеселиться на зимнем детском утреннике. Мероприятия состоялось впервые.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что летние детские утренники в амфитеатре оказались очень популярными и на этот раз было решено предложить семьям возможность вместе провести время и в холодное время года. ”Рад, что несмотря на прохладную погоду в амфитеатре собралось много народу и мы смогли создать для гостей рождественскую атмосферу”, — сказал старейшина.
В программе детского утренника были различные веселые и подвижные игры для всей семьи. Под руководством Хооре Хинойоза прошла рождественская дискотека, дети смогли прокатиться на упряжке пони, на праздник пришел Дед Мороз.
Детский утренник организовало MTÜ Kakumäe Elu, мероприятие поддержало управа Хааберсти.
Муж Гузеевой рассказал в Ереване о наболевшем
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа
Россиянка умерла после трех дней жестоких иcтязаний