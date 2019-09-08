08.09.2019, 12:10
ФОТО: Первый участок Рейди теэ будет полностью заасфальтирован уже к вечеру
В этих выходные у "Русалки" на Рейди теэ проходят масштабные работы по укладке асфальта, в рамках которых первый участок Рейди теэ должен быть полностью заасфальтирован уже к вечеру воскресенья.
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