20.06.2019, 20:44

ФОТО: Первый столичный костер Яанова дня собрал в Кристийне более тысячи гостей


rus.delfi.ee
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ФОТО: Первый столичный костер Яанова дня собрал в Кристийне более тысячи гостей
Фото: управа Кристийне

Вчера в парке Лёвенру зажёгся первый столичный костёр Яанова дня. Тёплый вечер, популярные музыканты и интересная программа собрали множество людей в Кристийне. По оценкам районной управы, присутствовало более тысячи человек. Ведущим вечера был Арлет Пальмисте, на сцене выступали легендарный ансамбль Laine и молодые музыканты Indrek Ventmann & Allan Kasuk Duo.

Ансамбль Laine выступал полным составом — Мерле Лильйе, Криста Гринбергс-Райгла и Сирье Пыллу. ”Это кажется невероятным, но в следующем году исполняется шестьдесят лет с основания данного ансамбля. Под их песни выросло несколько поколений”, — прокомментировал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Поскольку Яанова ночь с давних времен считается семейным праздником, то мы провели вчерашнее мероприятие в традиционном ключе. Праздник Яанова дня в этом году был именно такой, каким он должен быть — тёплый летний вечер, захватывающие соревнования, песни и пляски. Под руководством ведущего вечера Арле Пальмисте проводились отличные игры, лотерея и множество развлечений для детей. Под вечер зажегся большой костёр Яанова дня, под пристальным наблюдением добровольной спасательной команды Хюйру. Муниципальная полиция и помощники полиции заботились о безопасности гостей мероприятия. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в успех данного мероприятия. Теперь будем ждать всех каждую среду в 19:00 на Музыкальных концертах в парке Лёвенру”, — добавил Яанус Рийбе.

Фото: управа Кристийне


Фото: управа Кристийне


Фото: управа Кристийне
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