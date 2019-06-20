ФОТО: Первый столичный костер Яанова дня собрал в Кристийне более тысячи гостей

Ансамбль Laine выступал полным составом — Мерле Лильйе, Криста Гринбергс-Райгла и Сирье Пыллу. ”Это кажется невероятным, но в следующем году исполняется шестьдесят лет с основания данного ансамбля. Под их песни выросло несколько поколений”, — прокомментировал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Поскольку Яанова ночь с давних времен считается семейным праздником, то мы провели вчерашнее мероприятие в традиционном ключе. Праздник Яанова дня в этом году был именно такой, каким он должен быть — тёплый летний вечер, захватывающие соревнования, песни и пляски. Под руководством ведущего вечера Арле Пальмисте проводились отличные игры, лотерея и множество развлечений для детей. Под вечер зажегся большой костёр Яанова дня, под пристальным наблюдением добровольной спасательной команды Хюйру. Муниципальная полиция и помощники полиции заботились о безопасности гостей мероприятия. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в успех данного мероприятия. Теперь будем ждать всех каждую среду в 19:00 на Музыкальных концертах в парке Лёвенру”, — добавил Яанус Рийбе.