ФОТО | Первый снег выпал и в Таллинне! Точнее не снег, а снежная крупа

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Читатель Delfi поделился фотографиями первого снега из Таллинна и добавил, что на самом деле это не обычный снег, а снежная крупа, состоящая из белых шариков, хотя на фото, быть может, это не совсем хорошо видно.