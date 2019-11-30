30.11.2019, 21:33
ФОТО | Первый снег выпал и в Таллинне! Точнее не снег, а снежная крупа
Читатель Delfi поделился фотографиями первого снега из Таллинна и добавил, что на самом деле это не обычный снег, а снежная крупа, состоящая из белых шариков, хотя на фото, быть может, это не совсем хорошо видно.
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