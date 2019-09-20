ФОТО | Перед Таллиннской мэрией появился карманный парк

”В воскресенье в Таллинне пройдет традиционный День без автомобиля. Поскольку большинство городских чиновников, скорее всего, так и так не планируют сегодня добираться до работы на автомобиле, то необходимости в парковке тоже нет. Поэтому у нас появилась идея создать на этом месте карманный парк. Приглашаем всех посетить этот парк и подумать о том, как наш город выглядел бы, если бы мы меньше пользовались автомобилями и больше — общественным транспортом и велосипедами”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Карманный парк будет открыт с утра пятницы по вечер воскресенья. Карманный парк создан по принципу вторичного использования и представляет из себя небольшую зону, в которой можно посидеть, почитать и в окружении зелени подумать о будущем города. Карманный парк находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Фото: управа Кесклинна

День без автомобиля пройдет в Таллинне 22 сентября с 10 до 17 часов в окрестностях Балтийского вокзала.