ФОТО | Перед Таллиннской мэрией появился карманный парк
В рамках Дня без автомобиля парковка перед Таллиннской городской управой превратилась на несколько дней в карманный парк, сообщает управа Кесклинна.
В рамках Дня без автомобиля парковка перед Таллиннской городской управой превратилась на несколько дней в карманный парк, сообщает управа Кесклинна.
”В воскресенье в Таллинне пройдет традиционный День без автомобиля. Поскольку большинство городских чиновников, скорее всего, так и так не планируют сегодня добираться до работы на автомобиле, то необходимости в парковке тоже нет. Поэтому у нас появилась идея создать на этом месте карманный парк. Приглашаем всех посетить этот парк и подумать о том, как наш город выглядел бы, если бы мы меньше пользовались автомобилями и больше — общественным транспортом и велосипедами”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Карманный парк будет открыт с утра пятницы по вечер воскресенья. Карманный парк создан по принципу вторичного использования и представляет из себя небольшую зону, в которой можно посидеть, почитать и в окружении зелени подумать о будущем города. Карманный парк находится под круглосуточным видеонаблюдением.
День без автомобиля пройдет в Таллинне 22 сентября с 10 до 17 часов в окрестностях Балтийского вокзала.
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