14.09.2020, 14:38

ФОТО | Перед Рийгикогу собрались сторонники увеличения финансирования высшего образования и науки

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Foto: Rauno Volmar

В 13 часов перед зданием Рийгикогу по инициативе Союза студенческих представительств Эстонии началась акция в поддержку увеличения финансирования высшего образования и науки.

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