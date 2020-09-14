14.09.2020, 14:38
ФОТО | Перед Рийгикогу собрались сторонники увеличения финансирования высшего образования и науки(8)
В 13 часов перед зданием Рийгикогу по инициативе Союза студенческих представительств Эстонии началась акция в поддержку увеличения финансирования высшего образования и науки.
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