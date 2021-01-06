06.01.2021, 07:06

ФОТО | Перед главной конторой Luminor появился таинственный плакат. Что за мужчина на нем изображен?


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Luminori uue juhi tänuplakat
Luminori uue juhi tänuplakatFoto: Kiur Kaasik

5 января перед главной конторой банка Luminor на улице Лийвалайа можно увидеть плакат, на котором желают удачи мужчине по имени Петер. На плакате большими буквами написано по-эстонски #usuendasse (поверь в себя).

Оказалось, что это не просто мотивационная компания. Изображенный на плакате мужчина — новый руководитель банка Петер Босек.

Такой красивый жест организовал бывший работодатель Босека — Erste grupp. Раньше Босек занимал должность исполнительного руководителя банка Erste в Австрии и главы розничного банковского обслуживания Erste grupp.

Erste grupp — предприятие с 47 000 сотрудниками и более 16,1 млн клиентов в семи странах и 2300 конторах. Петер Боск проработал в Erste grupp последние 24 лет, из которых 13 лет он провел на разных должностях в правлении.

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