26.09.2019, 11:50
ФОТО | Пассажиры с окровавленными лицами и утечка химикатов. Спасатели учатся справляться с кризисной ситуацией на железной дороге(2)
На грузовой станции Копли в Пыхья-Таллинне проходят кризисныу учения. Согласно сценарию, столкнулись пассажирские и товарный поезда. В результате столкновения из товарного поезда произошла утечка химикатов, сформировав ядовитое облако.
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