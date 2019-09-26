26.09.2019, 11:50

ФОТО | Пассажиры с окровавленными лицами и утечка химикатов. Спасатели учатся справляться с кризисной ситуацией на железной дороге

 (6)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 26 pilti
Foto: Jaanus Lensment

На грузовой станции Копли в Пыхья-Таллинне проходят кризисныу учения. Согласно сценарию, столкнулись пассажирские и товарный поезда. В результате столкновения из товарного поезда произошла утечка химикатов, сформировав ядовитое облако.

В учениях принимают участие Спасательный департамент, Пыхьяский спасательный центр, Центр тревоги, Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, Департамент окружающей среды, Таллиннская горуправа, Eesti Raudtee, Operail, Elron и многие другие инстанции.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: