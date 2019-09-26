26.09.2019, 11:50
ФОТО | Пассажиры с окровавленными лицами и утечка химикатов. Спасатели учатся справляться с кризисной ситуацией на железной дороге(6)
На грузовой станции Копли в Пыхья-Таллинне проходят кризисныу учения. Согласно сценарию, столкнулись пассажирские и товарный поезда. В результате столкновения из товарного поезда произошла утечка химикатов, сформировав ядовитое облако.
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей