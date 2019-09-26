ФОТО | Пассажиры с окровавленными лицами и утечка химикатов. Спасатели учатся справляться с кризисной ситуацией на железной дороге

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На грузовой станции Копли в Пыхья-Таллинне проходят кризисныу учения. Согласно сценарию, столкнулись пассажирские и товарный поезда. В результате столкновения из товарного поезда произошла утечка химикатов, сформировав ядовитое облако.