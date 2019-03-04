04.03.2019, 20:58

ФОТО: Партия реформ встречается с соцдемами


rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня Партия реформ как победитель выборов встретилась с представителями возможных партнеров по коалиции. Последней состоялась встреча с социал-демократами.

Также сегодня состоялось собрание правления СДПЭ, на котором было решено, что Евгений Осиновский останется на посту председателя как минимум до июня.

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