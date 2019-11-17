ФОТО | Партия "Ээсти 200" отметила первый день рождения тортом и мозговым штурмом

Официально гражданское начинание превратилось в партию 3 ноября прошлого года. Однако само политическое движение, которое позже стало партией, зародилось еще раньше — его манифест появился в газете Postimees еще в мае прошлого года.

Председателем партии является Кристина Каллас.

Еще до начала выборов много шума наделала таинственная реклама, которую партия вывесила на остановке Хобуяама в Таллинне, где было указано "здесь стоят только эстонцы", "здесь стоят только русские" и т.д. Целью рекламы было привлечь внимание к расколу в обществе.