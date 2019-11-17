ФОТО | Партия "Ээсти 200" отметила первый день рождения тортом и мозговым штурмом(1)
"Ээсти 200" отметила свой первый день рождения. Сначала партия провела мозговой штурм на тему экологии, а позже участники полакомились тортом.
"Ээсти 200" отметила свой первый день рождения. Сначала партия провела мозговой штурм на тему экологии, а позже участники полакомились тортом.
Официально гражданское начинание превратилось в партию 3 ноября прошлого года. Однако само политическое движение, которое позже стало партией, зародилось еще раньше — его манифест появился в газете Postimees еще в мае прошлого года.
Председателем партии является Кристина Каллас.
Еще до начала выборов много шума наделала таинственная реклама, которую партия вывесила на остановке Хобуяама в Таллинне, где было указано "здесь стоят только эстонцы", "здесь стоят только русские" и т.д. Целью рекламы было привлечь внимание к расколу в обществе.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
СМИ назвали причину смерти убитой доцентом выпускницы СПбГУ
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Застрелил во сне: новый поворот в деле историка Соколова