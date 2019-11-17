17.11.2019, 21:10

ФОТО | Партия "Ээсти 200" отметила первый день рождения тортом и мозговым штурмом

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Eesti 200 roheline mõttekoda 17.11.2019 Foto: Andres Putting

"Ээсти 200" отметила свой первый день рождения. Сначала партия провела мозговой штурм на тему экологии, а позже участники полакомились тортом.

Официально гражданское начинание превратилось в партию 3 ноября прошлого года. Однако само политическое движение, которое позже стало партией, зародилось еще раньше — его манифест появился в газете Postimees еще в мае прошлого года.

Председателем партии является Кристина Каллас.

Еще до начала выборов много шума наделала таинственная реклама, которую партия вывесила на остановке Хобуяама в Таллинне, где было указано "здесь стоят только эстонцы", "здесь стоят только русские" и т.д. Целью рекламы было привлечь внимание к расколу в обществе.

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