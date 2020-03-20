20.03.2020, 07:46
ФОТО | Паром с вызволенными из Германии эстонцами прибыл в Ригу
В четверг вечером около 23:30 в Ригу прибыл паром с "застрявшими" в Европе жителями Латвии, Эстонии и Литвы. Он вышел из немецкого города Засниц.
В четверг вечером около 23:30 в Ригу прибыл паром с "застрявшими" в Европе жителями Латвии, Эстонии и Литвы. Он вышел из немецкого города Засниц.
На борту парома Romantika, принадлежащего Tallink Grupp, было 472 пассажира и 152 автомашины.
Перевозку организовал МИД Эстонии в сотрудничестве с Tallink Grupp.
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