ФОТО | Паром с вызволенными из Германии эстонцами прибыл в Ригу

В четверг вечером около 23:30 в Ригу прибыл паром с "застрявшими" в Европе жителями Латвии, Эстонии и Литвы. Он вышел из немецкого города Засниц.
На борту парома Romantika, принадлежащего Tallink Grupp, было 472 пассажира и 152 автомашины.
Перевозку организовал МИД Эстонии в сотрудничестве с Tallink Grupp.
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