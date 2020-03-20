ФОТО | Паром с вызволенными из Германии эстонцами прибыл в Ригу

На борту парома Romantika, принадлежащего Tallink Grupp, было 472 пассажира и 152 автомашины.

Перевозку организовал МИД Эстонии в сотрудничестве с Tallink Grupp.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.