20.03.2020, 07:46

ФОТО | Паром с вызволенными из Германии эстонцами прибыл в Ригу

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Tallink prāmis ierodas Rīgā - 21 Foto: DELFI

В четверг вечером около 23:30 в Ригу прибыл паром с "застрявшими" в Европе жителями Латвии, Эстонии и Литвы. Он вышел из немецкого города Засниц.

На борту парома Romantika, принадлежащего Tallink Grupp, было 472 пассажира и 152 автомашины.

Перевозку организовал МИД Эстонии в сотрудничестве с Tallink Grupp.

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