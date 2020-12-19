ФОТО | Парковки торговых центров забиты: в магазинах предпраздничный ажиотаж
Сегодня торговые центры Таллинна были переполнены посетителями, которые делали покупки в преддверии праздников. Такая же картина была в магазинах Валга.
Сегодня торговые центры Таллинна были переполнены посетителями, которые делали покупки в преддверии праздников. Такая же картина была в магазинах Валга.
Перед торговыми центрами Таллинна парковки были забиты машинами. Люди ходили по магазинам и делали покупки, как и в прошлые года перед праздниками. Правда, многие носили маски.
В Валга в это время обычно много машин с латвийскими номерами. Сегодня же, по словам фотокорреспондента Delfi, на парковках местных ТЦ латышей было мало.
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