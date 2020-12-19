19.12.2020, 20:14

ФОТО | Парковки торговых центров забиты: в магазинах предпраздничный ажиотаж


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Jõulueelsed ülerahvastatud kaubanduskeskused
Jõulueelsed ülerahvastatud kaubanduskeskusedFoto: Kiur Kaasik

Сегодня торговые центры Таллинна были переполнены посетителями, которые делали покупки в преддверии праздников. Такая же картина была в магазинах Валга.

Перед торговыми центрами Таллинна парковки были забиты машинами. Люди ходили по магазинам и делали покупки, как и в прошлые года перед праздниками. Правда, многие носили маски.

В Валга в это время обычно много машин с латвийскими номерами. Сегодня же, по словам фотокорреспондента Delfi, на парковках местных ТЦ латышей было мало.

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