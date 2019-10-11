ФОТО | Парки и зеленые зоны Кристийне получат новую парковую мебель

Первые 10 новых скамеек и столько же вандалоустойчивых мусорных урн установлены в парке Тондимыйза (ул.Нымме теэ, 107). Далее замена скамеек произойдет в зеленых зонах на улицах Энергия, Спорди и Тедре, в общей сложности будут смонтированы 39 новых элементов.



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Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе отметил, что установленная в рамках данного проекта уличная мебель улучшит внешний вид парков и даст жителям лучшие и комфортабельные возможности для более качественного проведения досуга. ”Хорошая скамейка и урна для мусора могу казаться мелочью, но для людей любого возраста, которые гуляют в парке или занимаются спортом, важно наличие удобных и надежных мест для сидения. Не говоря уже о том, что новые современные элементы оформления уличной среды играют важную роль с точки зрения визуального образа”, — подчеркнул Рийбе.



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Поставщик новых скамеек и мусорных урн определился в результате проведенного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства единого конкурса поставок. Им оказалась фирма Extery OÜ, в каталоге изделий которой несколько современных моделей. В парке Тондимыйза установлены скамейки типа Klaar Wood (металлические ножки, спинка, термически обработанный ясень), в других местах — скамьи типа TAHU (бетонное основание, со спинкой и подлокотниками, клееная лиственница).