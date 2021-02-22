ФОТО | Памятник Яаку Йоала закрыли, но посмотреть на него всё-таки можно!

На выходных кто-то проделал в окружающей памятник фанере отверстия, через которые всё-таки можно посмотреть на эту спорную достопримечательность.

По словам мэра города, учитывая продолжающийся юридический спор, нужно их будет заделать.

Однако по состоянию на вечер понедельника этого сделано не было. Хотя будущее скульптуры по-прежнему не определено.

Напомним, что убрать памятник Йаку Йоала потребовала вдова певца. “В целом, форма не соответствует представленным ранее эскизам, но есть и другие недочеты”, — заявила Майре Йоала.

Как сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон, было решено пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы.

Подробнее о скандале можно прочитать здесь.