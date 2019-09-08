ФОТО: Памятник Паулю Кересу наконец вернули в Таллинн — почти на свое прежнее место

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На время работ по строительству дома на Тынисмяги был убран памятник гроссмейстеру Паулю Кересу. Теперь же работы завершились и памятник вернули на свое прежнее место — точнее, почти на прежнее, так как теперь он находится ближе к тротуару и лучше виден.