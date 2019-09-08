08.09.2019, 12:38

ФОТО: Памятник Паулю Кересу наконец вернули в Таллинн — почти на свое прежнее место

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Paul Kerese mälestusmärk Tõnismäel Foto: Andres Putting

На время работ по строительству дома на Тынисмяги был убран памятник гроссмейстеру Паулю Кересу. Теперь же работы завершились и памятник вернули на свое прежнее место — точнее, почти на прежнее, так как теперь он находится ближе к тротуару и лучше виден.

А вот так выглядел памятник до того, как в месте, где он располагался, начались строительные работы:

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