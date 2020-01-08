ФОТО | Палдиски в опасности! Городу угрожают… взрывоопасные удобрения

В Палдиски нарушаются правила хранения крайне опасного нитрата аммония — прямо рядом с школой, детским садом и походной тропой, пишет Eesti Ekspress.
Вблизи севереного порта Палдиски находится территория хранения нитрата аммония, известного также как аммонийная селитра. Это удобрение считается крайне опасным веществом. В воскресенье же входные ворота на территорию были открыты, а там не было ни души. А тем временем там находится на вскидку пара тысяч тонн удобрения.
Нитрат аммония используется как удобрение. Само по себе вещество не взрывоопасно, но становится опасным, если его смешать, например, с дизельным топливом.
Так в 2014 году в Австралии взорвался грузовик, перевозивший 56 тонн нитрата аммония — куски разлетелись на два километра, пострадал мост над шоссе. В 2015 году в китайском порту произошел пожар и на воздух взлетели 800 тонн нитрата аммония — погибли 165 человек, пропали без вести 8, пострадали 798.
Также нитрат аммония — доступное вещество для создания бомбы в домашних условиях: в 1995 году при теракте в Оклахома-Сити, унесшем жизни 168 человек, преступники использовали 2200 килограммов нитрата аммония, смешанного с дизельным топливом и нитрометаном.
Поэтому для хранения нитрата аммония действуют четкие правила: к веществу не должны иметь доступ посторонние лица, оно должно быть скрыто от лучей солнца и на территории хранения не должна скапливаться вода. В Палдиски же большая часть 600-килограммовых мешков с удобрением стояла под открытым небом. Правда, на следующий день мешков уже было меньше, и лишь одна копна стояла непокрытой.
Вокруг территории находится опасная зона в несколько уровней. Особенно опасна зона в радиусе 250 метров, очень опасен радиус в 334 метра, а просто опасная зона достигает радиуса в 772 метра. В радиусе последней зоны находятся Палдиская общая гимназия, детский сад "Сипсик", несколько квартирных домов, водопад Палдиски, бастионы Петровской крепости и походная тропа полуострова Пакри.
Заместитель старейшины Ляэне-Харьюской волости Эрки Рубен ознакомился с фотографиями Eesti Ekspress и подтвердил, что правила обращения с веществом были нарушены. "Невыполнение требований несет за собой крупный риск", — добавил он.
Министерство экономики и коммуникаций также оценило легкий доступ посторонних людей к веществу как серьезное нарушение.
Нитрат аммония принадлежит предприятию Palsteve OÜ, разрешение на хранение выдал Спасательный департамент. Фирма может одновременно хранить на территории 10 000 тонн вещества. Согласно данным Спасательного департамента, на территории есть охранники и видеонаблюдение, а также соответсвующий требованиям дренаж воды.
"В случае взрыва радиус выброса приходится на море, что значительно уменьшает опасность для города", — отмечает департамент. Однако департамент добавил, что сейчас не все мешки достаточно накрыты, а на территории недостаточное количество знаков безопасности. Спасатели обещали посетить объект с контролем.
В понедельник ворота территории были уже закрыты. С представителями OÜ Palstve не удалось связаться перед выходом статьи.
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