ФОТО | Палдиски в опасности! Городу угрожают… взрывоопасные удобрения

Вблизи севереного порта Палдиски находится территория хранения нитрата аммония, известного также как аммонийная селитра. Это удобрение считается крайне опасным веществом. В воскресенье же входные ворота на территорию были открыты, а там не было ни души. А тем временем там находится на вскидку пара тысяч тонн удобрения.

Foto. Krister Kivi

Нитрат аммония используется как удобрение. Само по себе вещество не взрывоопасно, но становится опасным, если его смешать, например, с дизельным топливом.

Так в 2014 году в Австралии взорвался грузовик, перевозивший 56 тонн нитрата аммония — куски разлетелись на два километра, пострадал мост над шоссе. В 2015 году в китайском порту произошел пожар и на воздух взлетели 800 тонн нитрата аммония — погибли 165 человек, пропали без вести 8, пострадали 798.

Также нитрат аммония — доступное вещество для создания бомбы в домашних условиях: в 1995 году при теракте в Оклахома-Сити, унесшем жизни 168 человек, преступники использовали 2200 килограммов нитрата аммония, смешанного с дизельным топливом и нитрометаном.

Поэтому для хранения нитрата аммония действуют четкие правила: к веществу не должны иметь доступ посторонние лица, оно должно быть скрыто от лучей солнца и на территории хранения не должна скапливаться вода. В Палдиски же большая часть 600-килограммовых мешков с удобрением стояла под открытым небом. Правда, на следующий день мешков уже было меньше, и лишь одна копна стояла непокрытой.