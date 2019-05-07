07.05.2019, 17:12

ФОТО | Ожидающий разрешения на государственную помощь Горхолл опять разваливается на глазах

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rus.delfi.ee
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Linnahall laguneb Foto: Jaanus Lensment

Судьба Таллиннского городского холла по-прежнему является открытой, поскольку ведущая проект реконструкции Tallinna Linnahalli AS по-прежнему находится в ожидании разрешения на оказание государственную помощь. Тем временем от огороженного здания то и дело отламываются новые камни, представляя собой опасность для народа.

По словам главы Tallinna linnahalli AS Кайи Яппинен, ходатайство о разрешении на государственную помощь было направлено Еврокомиссии год назад, а в марте был предоставлен анализ окупаемости, в отношении которого у комиссии возникли дополнительные вопросы. На данный момент аудиторская фирма занимается уточнением анализа, и Яппинен надеется, что ответ будет оправлен в Брюссель в течение нескольких недель.

По ее словам, затягивание сроков принятия решения на итоговую стоимость реконструкции не повлияет, поскольку фасад здания нужно будет снимать в любом случае. ”То, что он в этом году стал разлагаться более активно, правда. Поэтому там и поставлен забор”, — сказала Яппинен.

Она надеется, что работы по реконструкции начнутся через несколько лет, в связи с чем в промежуточных работах особого смысла нет. ”Мне кажется, это было бы бессмысленным. Это дорого и нерационально, да и не даст большого эффекта”, — сказала Яппинен.

Тем не менее, окончательное решение в течение нескольких недель примет совет во главе с Михаилом Кылвартом.

”Самое раннее, когда можно будет начать эти работы, это через три года. Я настроена оптимистично, и думаю, что к 2023 году горхолл будет готов”, — отметила Яппинен.

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