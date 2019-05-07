ФОТО | Ожидающий разрешения на государственную помощь Горхолл опять разваливается на глазах

По словам главы Tallinna linnahalli AS Кайи Яппинен, ходатайство о разрешении на государственную помощь было направлено Еврокомиссии год назад, а в марте был предоставлен анализ окупаемости, в отношении которого у комиссии возникли дополнительные вопросы. На данный момент аудиторская фирма занимается уточнением анализа, и Яппинен надеется, что ответ будет оправлен в Брюссель в течение нескольких недель.

По ее словам, затягивание сроков принятия решения на итоговую стоимость реконструкции не повлияет, поскольку фасад здания нужно будет снимать в любом случае. ”То, что он в этом году стал разлагаться более активно, правда. Поэтому там и поставлен забор”, — сказала Яппинен.

Она надеется, что работы по реконструкции начнутся через несколько лет, в связи с чем в промежуточных работах особого смысла нет. ”Мне кажется, это было бы бессмысленным. Это дорого и нерационально, да и не даст большого эффекта”, — сказала Яппинен.

Тем не менее, окончательное решение в течение нескольких недель примет совет во главе с Михаилом Кылвартом.