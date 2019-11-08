ФОТО: Откусил голову и утащил в поле. В Йыгевамаа обезумевший волк повадился нападать на деревенских собак

Обезумевший волк или волки ”орудуют” в районе Лахавере и Тапику. По словам местных специалистов, подобное поведение волкам не свойственно и сильно отклоняется от нормы.

Так, например, в одном из случаев волк оторвал у находившейся на привязи собаки голову и утащил ее в поле. Через несколько дней волк вернулся и напал на другую собаку, которая все же выжила. Теперь хозяйка хутора Оксана опасается звать в гости внуков, так как боится, что волки нападут и на них. Также она не согласна с тем, что государство просто покроет связанные с обезумевшим хищником расходы. По ее мнению, нужно сделать что-то с самим животным.



Отмечается, что инциденты с собаками начались еще в августе, и люди несколько раз видели в округе стаю волков.

”Дикие животные должны бояться людей. Государство должно не выпускать их из леса”, — говорит местный житель Тийт.

Главный специалист Агентства по окружающей среде Марко Кюбарсепп в таком поведении волков ничего из ряда вон выходящего не видит. По его словам, такое бывало и раньше в различных уголках Эстонии. Например, несколько лет назад близ Сурью волки загрызли в общей сложности 14 собак, а десять дет назад в районе Лаэквере и вовсе 67.

”Такие случаи уже были и будут происходить в будущем, когда какой-то волк по неизвестной причине специализируется на нападении на собак и зачастую ими и питается, — говорит Кюбарсепп. — В случае, если нападения становятся систематичными, то, к сожалению, не остается ничего кроме как застрелить конкретную особь”.

Он отмечает, что не надо чесать всех волков под одну гребенку и речь идет об отклонении в поведении лишь одной особи, которое формируется под воздействием нескольких факторов.