ФОТО | Открыто новое здание Таллиннской тондиской школы

В церемонии открытия приняли участие министр образования и науки Майлис Репс, председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, также старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Школьная семья получила дом своей мечты, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Достижение этой цели потребовало много времени, пройден большой путь. Нет сомнений, что детей в этой школе научат тому, что за мечтой следует усилие и только потом — результат. Мне понравилась фраза, сказанная сегодня одним из мальчиков: ”Мы все-таки дети!” — считаю, что только одна эта фраза и эмоция уже стоили затраченных усилий. Благодарю всех коллег из городской структуры, которые внесли свой вклад в строительство нового здания, а также Министерство образования и науки за сотрудничество, поддержку и предоставленные возможности. Здесь проделана большая работа”.

Директор Таллиннской школы Тонди Сирли Вяйнсар признательна за то, что персонал школы смог еще на этапе проектирования озвучить и передать свои пожелания.

”В ходе всего процесса было ощущение, что люди сопереживали, — отметила Вяйнсар. — Сегодня мы одновременно отмечаем как открытие нового здания и долгожданный переезд всей школы в один дом, так и начало работы школы полного дня. Этой осенью радости хватит всей школьной семье”.

Вместо старого снесенного здания создан новый просторный учебный центр, закрытая нетто-площадь которого составляет приблизительно 8500 квадратных метров.

Больше всего места получил школьный отдел обучения навыкам самообслуживания по программе для детей с умеренными недостатками умственного развития и по программе обучения детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью, в котором количество мест увеличилось почти наполовину. Классы дополняют комната восприятия и класс музыкальной терапии. В универсальном зале находятся инвентарь для упражнений на развитие баланса и отработку двигательных навыков. В комплексе имеются два бассейна: обычный на две дорожки и лечебный — для поддержания физической формы, а также терапии. В здании два лифта, чтобы по дому было удобно передвигаться и в инвакресле. Свои знания ученики смогут развивать в оборудованных всем необходимым современных классах: работ по металлу и дереву, домоводству, искусству, керамике и т.д. При школе также работает интернат.