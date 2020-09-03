ФОТО | Открытая сегодня после ремонта улица Тедре будет теперь самой модной в столичном Кристийне

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, отремонтированная часть улицы является весьма важной для жителей, так как здесь высокая интенсивность движения транспорта, много пешеходов, и наведения порядка ожидали давно.

”Если раньше вдоль проезжей части тянулась открытая канава, то теперь на ее месте пролегает велодорожка, а по другой стороне улицы проложен также тротуар. Улицу украшает яблоневая аллея, пополнившая природную зелень Кристийне и создающая уютную атмосферу. Для профилактики превышения скорости на перекрестках были созданы возвышения, на пешеходных переходах установлено специальное освещение и уложена тактильная тротуарная плитка для удобства слабовидящих пешеходов. Новое уличное освещение базируется на экономной LED-технологии. Надеюсь, что использованные здесь архитектурные и инфраструктурные решения станут в будущем нормой при строительстве и ремонте других улиц Таллинна”, — отметил Рийбе.

Работы по реконструкции улицы Тедре стартовали 6-го января и завершились в августе.

Управа Кристийне





Управа Кристийне