ФОТО | Открытая сегодня после ремонта улица Тедре будет теперь самой модной в столичном Кристийне

По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна в районе Кристийне был реконструирован отрезок улицы Тедре от бульвара Сыпрузе до улицы Моони. Сегодня состоялись официальная приёмка и торжественный осмотр данного участка.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, отремонтированная часть улицы является весьма важной для жителей, так как здесь высокая интенсивность движения транспорта, много пешеходов, и наведения порядка ожидали давно.
”Если раньше вдоль проезжей части тянулась открытая канава, то теперь на ее месте пролегает велодорожка, а по другой стороне улицы проложен также тротуар. Улицу украшает яблоневая аллея, пополнившая природную зелень Кристийне и создающая уютную атмосферу. Для профилактики превышения скорости на перекрестках были созданы возвышения, на пешеходных переходах установлено специальное освещение и уложена тактильная тротуарная плитка для удобства слабовидящих пешеходов. Новое уличное освещение базируется на экономной LED-технологии. Надеюсь, что использованные здесь архитектурные и инфраструктурные решения станут в будущем нормой при строительстве и ремонте других улиц Таллинна”, — отметил Рийбе.
Работы по реконструкции улицы Тедре стартовали 6-го января и завершились в августе.
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