ФОТО | Отепя принял титул зимней столицы Эстонии

Празднования начались на зимнем рынке, где представлены подобающие празднику товары: еда, одежда, изделия ручной работы. Выступили многочисленные танцевальные и вокальные ансамбли, хоры.

После обеда в Отепя с поздравлениями прибыли различного рода Деды морозы (спасатели, полицейские и др.), которые по традиции на своем собрании громко подсчитывают плюсы и минусы уходящего года. Протокол собрания передают местным властям.

Титул зимней столицы представителям местной власти (председателю волостного собрания Яанусу Баркала и волостному старейшине Кайдо Тамбергу) передал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. Жителей Отепя поздравили представители весенней столицы (Тюри), летней столицы (Пярну) и осенней столицы (Нарва) Эстонии.

Monika Otrokova