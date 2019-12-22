ФОТО | Отепя принял титул зимней столицы Эстонии
Сегодня в праздничной атмосфере город Отепя в очередной раз провозгласили зимней столицей Эстонии.
Сегодня в праздничной атмосфере город Отепя в очередной раз провозгласили зимней столицей Эстонии.
Празднования начались на зимнем рынке, где представлены подобающие празднику товары: еда, одежда, изделия ручной работы. Выступили многочисленные танцевальные и вокальные ансамбли, хоры.
После обеда в Отепя с поздравлениями прибыли различного рода Деды морозы (спасатели, полицейские и др.), которые по традиции на своем собрании громко подсчитывают плюсы и минусы уходящего года. Протокол собрания передают местным властям.
Титул зимней столицы представителям местной власти (председателю волостного собрания Яанусу Баркала и волостному старейшине Кайдо Тамбергу) передал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. Жителей Отепя поздравили представители весенней столицы (Тюри), летней столицы (Пярну) и осенней столицы (Нарва) Эстонии.
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