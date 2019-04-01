ФОТО: Отбывающего пожизненный срок Юрия Устименко начали судить за попытку убить охранника

Ключевой эпизод дела произошел 14 февраля 2017 года, когда Устименко, внявший наставлениям Лиличкина, набросился с бритвенным лезвием на 50-летнего тюремного охранника, сообщал ранее rus.err.ee.

Сначала он ударил его в шею, а когда тот прикрылся рукой, еще один удар последовал в руку.

Избежать трагедии помогло вмешательство коллег потерпевшего, которые скрутили дебошира.

Согласно обвинительному заключению, Устименко напал на охранника с целью убийства, желая отомстить ему за его профессиональную деятельность. А обвинение в подстрекательстве к убийству предъявили Лиличкину. По версии следствия, он призывал Устименко отрезать охраннику голову, выступал в роли морального наставника и, давая инструкции, способствовал последовавшей за этим попытке убийства. Также Лиличкина обвинили в том, что 24 июня 2017 года он ударил тюремного охранника ногой.

Юрий Устименко также обвиняется в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убийством тому самому охраннику, на которого напал в феврале.

Весной 2002 года Устименко и его подельник Дмитрий Медведев, прибыв в Эстонию незаконным образом из России (переплыли реку Нарва), взорвали в Таллинне бомбу и убили водителя такси и продавщицу. В Тарту они убили еще одну продавщицу, в Силламяэ — перевозившего деньги работника склада, а в Валке — полицейского. Медведев был убит в перестрелке в Валке, Устименко задержали позже в Польше.