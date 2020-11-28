28.11.2020, 21:24
ФОТО | От президента до главного вирусолога. Смотрите, как выглядят рабочие столы известных людей Эстонии(1)
Издание Eesti Päevaleht опубликовало фотографии рабочих столов известных людей. Смотрите ниже!
Издание Eesti Päevaleht опубликовало фотографии рабочих столов известных людей. Смотрите ниже!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу?
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Робот, вариатор, механика или автомат? Какая коробка лучше
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?