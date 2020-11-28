28.11.2020, 21:24

ФОТО | От президента до главного вирусолога. Смотрите, как выглядят рабочие столы известных людей Эстонии


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Семейный врач Кармен Йоллер
Семейный врач Кармен ЙоллерFoto: Kiur Kaasik

Издание Eesti Päevaleht опубликовало фотографии рабочих столов известных людей. Смотрите ниже!

Президент Керсти Кальюлайд Foto: Kiur Kaasik
Министр культуры Тынис Лукас Foto: Kiur Kaasik
Присяжный адвокат Айвар Пильв Foto: Kiur Kaasik
Командующий Силами обороны Мартин Херем Foto: Kiur Kaasik
Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере Foto: Kiur Kaasik
Вирусолог Ирья Лутсар Foto: Kiur Kaasik

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