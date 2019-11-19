ФОТО | От башни Длинный Герман можно напрямую пройти в Тоомпарк

Работы по реставрации части стены и лестницы, которая ведет от улицы Фальги в Тоомпарк, подошли к концу и теперь жители города и туристы могут удобно и безопасно попасть в ту часть парка, где находилась часть бастионного укрепления, которую называли Турецким крылом. Это также позволит сократить путь от башни Длинный Германн до пруда Шнелли.

Турецкое крыло получило свое наименование в 1858 году, когда государство передало укрепления городу. Поскольку недавно закончилась Крымская война между Россией и Турцией, то странно выглядящее сооружение получило чужеродное название с негативным оттенком.

Для прохода на Тоомпеа в 1860 году между двумя бастионами была построена улица Фальги. Находящееся рядом с ней укрепление, которое называли Турецким крылом, было под землей соединено со Шведским бастионом. В 1930 году была построена лестница, которая вела от улицы Фальги в Тоомпарк. Последний раз ее реставрировали предположительно в 1970 году. Лестница и стены со временем амортизировались и появилась опасность обвала. В 2018 году начали проектирование этого участка, а в прошлом году был проведен конкурс госпоставки для приведения в порядок лестницы и стен. Конкурс выиграло совместное предложение фирм Trust Ehitus и Tarrest LT.

