ФОТО | Осторожно! В озере Харку вновь были найдены опасные осколки стекла

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги по поступившим в управу сообщениям, некоторые отдыхающие вчера поранились в воде об осколки стекла.

”Сегодня, к счастью, новых случаев не прибавилось, но в качестве меры осторожности вывешен желтый флаг и установлены соответствующие предупреждающие таблички”,- сказал старейшина.

Он признал, что ситуация вызывает сожаление, ведь пляж озера Харку замечательное место отдыха, вода прогрелась более чем до 20 градусов и пробы воды очень хорошие.

”Искренне надеюсь, что среди нас нет тех, кто специально подвергает здоровье других людей опасности, а мы имеем дело с первым и единственным случаем этого лета, а осколки попали в воду по несчастному случаю гораздо раньше. Управа будет держать руку на пульсе и общаться с береговой охраной, чтобы решить какие следующие шаги стоит предпринять”, — подчеркнул Ханимяги.

Прошлым летом, когда впервые возникла проблема осколков в воде озера, по заказу управы к очистке дня озера привлекли водолазов. Также прибрежную линию озера очистили механически. Старейшина продолжил, что на данный момент не известно, как много и где могут находится осколки и призвал отдыхающих на пляже к внимательности. Также старейшина напомнил, что стеклянной таре не место на пляже и в воде.