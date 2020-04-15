ФОТО | Остановлена незаконная постройка дачи из мусора на чужом участке

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, исходя из жалоб жителей ознакомились с происходящим на участках Астангу, 30с и Астангу, 35. ”Картина, которая предстала нам на участках, была мягко говоря не радостная. Жители долгое время засоряли эти места, всё это портит вид и среду”, — сказал старейшина.

Старейшина сказал, что на участке Астангу, 30с в больших количествах складирован строительный мусор, куски старой мебели и даже построена дощатая дорожка, в конце которой сложен строительный материал, которого хватит на постройку дачи. ”Посетив место и побеседовав с местными жителями выяснилось, что они видели происходящее уже длительное время. Но нам об этом никто сразу не сообщил. В результате, построена дощатая дорожка и незаконные работы зашли довольно далеко. Однако, складировать мусор и проводить подобные работы на частной земле непозволительно”, — поделился Ханимяги.

”На участок по адресу Астангу, 30с сносил в большом количестве строительный материал один гражданин, с которым мы пообщались и есть надежда, что он приберет данный участок. К засорению Астангу, 35 приложили руку многие”, — отметил Ханимяги и добавил, что управа и муниципальная полиция возьмут данные участки на карандаш.

Муниципальная полиция неоднократно общалась с владельцами обоих участков земли, чтобы проинформировать их о происходящем на участках и побудить убрать мусор со своей земли. Главный инспектор Муниципальной полиции Талех Гусейнов призвал сразу сообщать, о том, что происходит складирование мусора. ”Если сразу не установить правонарушителя, то позже гораздо сложнее это сделать и призвать недобросовестных граждан к ответу. Также занимает время уборка мусора с территории”, — сказал Гусейнов.

”На выше названных участках частной земли в больших количествах валяется бытовой мусор, старые покрышки, матрацы, строительный мусор”, — перечислил инспектор. ”Кроме того, это мерзко выглядит и недружелюбно к среде. Давайте держать округу в чистоте”, — призвал Гусейнов жителей.

Фото: управа Хааберсти