ФОТО: Особо опасен! Полиция ищет мужчину, подозреваемого в вымогательстве и насилии

По словам руководителя криминальной службы Лыунаской префектуры Райна Восмана, в апреле этого года в Йыгевамаа подозреваемый угрожал одному мужчине ножом и требовал деньги. Когда в происходящее вмешался очевидец, Похлак ударил его ножом. К счастью, раны очевидца оказались не опасными для жизни. Сам подозреваемый также пострадал и был передан медикам, но позже покинул медицинское учреждение и подался в бега.

Согласно последней информации, мужчина может находиться в Вильяндимаа и его окрестностях. Полиция прост всех, кто знает что-либо о местонахождении изображенного на фото человека, сообщить об этом по номеру 112 или 5281562.

Полиция отмечает, что подозреваемый может для сокрытия своей личности использовать солнечные очки, кепку, парик или бороду. Особые приметы: большие колотые раны на шее и щеке. Также полиция советует из соображений безопасности не вступать с мужчиной в контакт и о его местонахождении сообщать напрямую полиции.

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