ФОТО: Опять Maxima! Цена на коробке и на кассе разная, а кассир говорит, что так и должно быть

Читательница RusDelfi в магазине Maxima в Кейла купила свиные ребра. "На коробке цена 3.46 евро, на кассе мне пробивают 4.48 евро. Так как я покупала только их, то сразу заметила и задала кассиру вопрос, почему пробили дороже. Она ответила, что это работники в зале не поменяли цену, а у нее все правильно", — написала в редакцию RusDelfi Татьяна.

По словам Татьяны, это не первый случай именно в этом магазине.

RusDelfi отправил запрос в торговую сеть. Там принесли извинения и даже пообещали вернуть 1.02 евро покупателю.

"Извиняемся перед клиентом за ошибку. Для покупателя действует та цена, которая видна на прилавках, поэтому мы вернем клиенту переплаченные деньги. Также сильно извиняемся за то, что кассир ответила неправильно. Просим покупателя обратиться в магазин, чтобы получить назад разницу в ценах — сразу деньгами или переводом на карточку Aitäh", — ответили в Maxima.

Недавно в магазине произошел похожий случай. Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.